Бывшего командира батальона "Айдар" и народного депутата VIII созыва Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Задержали на границе с Грецией … !!! Интерпол с подачи России”, – написал он.

Он утверждает, что его задержали, потому что ранее был объявлен в международный розыск российскими правоохранителями. Мельничук добавил, что ждет представителей Интерпола, которые будут его задерживать.

Экс-депутат утверждает, что находится в отделении с беременной женой, которая находится на седьмом месяце беременности и с 9-месячным сыном. Он добавил, что пока не получил никаких объяснений от посольства.

Українського військового затримали на болгаро-грецькому кордоні разом з вагітною дружиною. Нібито з ініціативи Росії. pic.twitter.com/zaNJjQGI1y — Букви (@Bykvu) March 1, 2020