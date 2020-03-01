Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
“Задержали на границе с Грецией … !!! Интерпол с подачи России”, – написал он.
Он утверждает, что его задержали, потому что ранее был объявлен в международный розыск российскими правоохранителями. Мельничук добавил, что ждет представителей Интерпола, которые будут его задерживать.
Экс-депутат утверждает, что находится в отделении с беременной женой, которая находится на седьмом месяце беременности и с 9-месячным сыном. Он добавил, что пока не получил никаких объяснений от посольства.
Українського військового затримали на болгаро-грецькому кордоні разом з вагітною дружиною.
Нібито з ініціативи Росії. pic.twitter.com/zaNJjQGI1y
— Букви (@Bykvu) March 1, 2020
- В 2015 году сообщалось, что в Российской Федерации намерены привлечь к уголовной ответственности 30 граждан Украины, в том числе министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, бывшего министра обороны Валерия Гелетея, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко, экс-председателя Службы безопасности Валентина Наливайченко, командира дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка Вооруженных сил Украины Маломен, экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, командиров украинских националистических батальонов “Айдар”, “Донбасс”, “Днепр” Сергея Мельничука, Семена Семенченко, Юрия Березу и других за “геноцид” на Донбассе.