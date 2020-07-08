Бывшему пограничнику сообщено о подозрении в содействии незаконному пропуску через государственную границу пятого Президента Украины Петра Порошенко в январе 2018 года.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

“… сообщили о подозрении бывшему руководителю военной части Государственной пограничной службы Украины. Экс-пограничник подозревается в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном должностным лицом с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины)”, – говорится в сообщении.

По данным предварительного расследования, пограничник в января 2018 года предоставил незаконное указание подчиненным, чтобы те пропустили через границу Порошенко, его семью и других лиц для организации отдыха.

Отмечается, что сейчас следователи ГБР проверяют причастность подозреваемого и других лиц из числа руководства Государственной пограничной службы и Управления государственной охраны к переправке через государственную границу Украины бывших высокопоставленных без прохождения процедуры паспортного и таможенного контроля вне пункта пропуска.

Также устанавливается круг всех должностных лиц, причастных к организации, создания и использования неконтролируемого канала в государственной границе Украины. Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка.

Если вина будет доказана, подозреваемому грозит от 5 до 7 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, журналисты программы “Схемы: Коррупция в деталях” выяснили, что отдых Петра Порошенко с семьей на Мальдивских островах, который длился с 1 по 8 января 2018 года, вместе с перелетом стоил не менее 500 тысяч долларов (более 14 млн гривен). Журналисты предполагали, что Порошенко со своими спутниками мог летать на Мальдивские острова под вымышленными фамилиями и не проходить паспортный и таможенный контроль.