Экс-президент Европейского совета и польский чиновник Дональд Туск призвал не забывать о домашних питомцах в условиях коронавируса, отменив, что ни не являются переносчиками инфекции.

Об этом он написал на личной странице в Instagram.

Он подчеркнул, что в условиях пандемии не стоит забывать о помощи нуждающимся, солидарности, сознательной гражданской позиции и самодисциплине.

“Давайте будем оставаться людьми в отношении к домашним животным. Помните: ваши собаки и кошки не заражаются вирусом! Не оставляйте их”, – написал Туск.