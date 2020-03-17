Об этом он написал на личной странице в Instagram.
Он подчеркнул, что в условиях пандемии не стоит забывать о помощи нуждающимся, солидарности, сознательной гражданской позиции и самодисциплине.
“Давайте будем оставаться людьми в отношении к домашним животным. Помните: ваши собаки и кошки не заражаются вирусом! Не оставляйте их”, – написал Туск.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса.
- Кабинет Министров принял решение на время карантина остановить работу метро во всех городах, а также прекратить перевозки между областями и городами Украины.