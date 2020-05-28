Бывший народный депутат нескольких созывов Валерий Писаренко оказался в центре скандала вокруг элитной недвижимости в Киеве.

Об этом свидетельствуют иски в суды одной из компаний Валерия Писаренко ООО “Черкассыагроленд инвест” и заявление изданию “КП в Украина” гражданина Германии Ральфа Сиглера.

Как сообщает издание “КП в Украине”, Сиглер покинул Украину после того, как у него попытались отобрать недвижимость в центре Киева. Инвестор уверен, что стал жертвой мошеннической схемы.

В 2019 году Ральф Сиглер купил этаж площадью 480 кв. м в элитном доме на Кловском спуске, 7. Согласно госреестрам, этим этажом владел Петр Хрущ, а до Петра Хруща собственником значилось ООО “Черкассыагроленд инвест”, диретором которого является Юрий Петренко.

“После оформления сделки у нотариуса, я попытался распорядиться купленной недвижимостью, но уже через несколько дней не смог получить доступ к ней, а затем ООО “Черкассыагроленд инвест” подало несколько исков в суды, требуя вернуть дорогостоящую покупку компании. Якобы кто-то подделал документ, когда продавал недвижимость от имени “Черкассыагроленд инвест”, — сказал Ральф Сиглер.

Стоит отметить, это не первый скандал с участием связанных с Валерием Писаренко компаний.

В 2019 году замгенпрокурора пытался вернуть в собственность Киева земельный участок площадью 5 га на Жуковом острове. Участком владеет ООО “Строительный центр “Жилые кварталы”, директором которой значится тот же Юрий Петренко, по совместительству директор “Черкассыагроленд инвест”, управляющий партнер юридической фирмы Ader Haber. Фирму связывают с Валерием Писаренко – она тоже расположена по адресу Кловский спуск, 7.

Вернуть участок на Жуковом острове не удалось, потому что якобы замгенпрокурора не заплатил судебный сбор.

Ральф Сиглер убежден, что противостоять в судах бывшим влиятельным политикам довольно сложно. Кроме того, дело о взыскании недвижимости ведет судья Печерского суда, которая и ранее принимала решения в пользу экс-регионалов.