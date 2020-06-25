Экс-регионала Шкарлета назначили и. о. министра образования

Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, на заседании Кабмина Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Любомиру Мандзий за работу временным министром образования.
Ранее образовательный комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра.
Сергей Шкарлет – бывший член Партии регионов, ректор Черниговского национального технологического университета.
Напомним, что 17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль подал в парламент проект постановления о назначении министром образования и науки черниговского ректора Сергея Шкарлета, который поддерживал Партию регионов.
- 3 июня стало известно, что Министерство образования и науки может возглавить 47-летний ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет. #Буквы сообщали, что в 2010 году Сергей Шкарлет был избран в Черниговский областной совет от Партии регионов.
- Проект “Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях” сообщал, что кандидат на должность министра образования Украины Сергей Шкарлет неоднократно попадался на научном плагиате.
- 6 июня Президент Украины Владимир Зеленский назвал основных кандидатов на должность министра образования и науки, которая остается вакантной с марта 2020 года. Кроме Шкарлета кандидатов было двое.