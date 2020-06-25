Экс-регионала Шкарлета назначили и. о. министра образования

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, на заседании Кабмина Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Любомиру Мандзий за работу временным министром образования.

Ранее образовательный комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра.

Сергей Шкарлет – бывший член Партии регионов, ректор Черниговского национального технологического университета.

Напомним, что 17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль подал в парламент проект постановления о назначении министром образования и науки черниговского ректора Сергея Шкарлета, который поддерживал Партию регионов.