Об этом говорится в новости на сайте “РБК-Украина” “Кто и почему блокирует работу и реформирование Министерства юстиции”.

Речь идет о Татьяне Глиняной, которая еще с 90-х годов (предприятия “Визит” и “Хутровик”) была одним из основных поставщиков продовольствия для украинской армии. А также неоднократно была задействована в коррупционных скандалах и историях о передаче взяток в крупных размерах (фирмы “Хутровик” и “Визит”), но постоянно проходила как свидетель, благодаря своим связям, несмотря на то, что лично присутствовала при передаче средств для неправомерного вознаграждения.

В свое время, сайт “Наші гроші” много писал о поставках продовольствия для армии и заключенных белоцерковской семьей.

После частых скандалов вокруг указанных фирм использовать их для участия в тендерах было неуместно. Поэтому были созданы ООО “РКГ” и ООО “Актив Компани”. Последняя, ​​кстати, имеет одинаковый номер телефона с вышеупомянутым “Визитом”.

“Создается впечатление, что фирмы создавались, чтобы портить настроение конкурентам и оспаривать результаты тендеров”, – пишет автор.

В частности, 30 декабря 2019 года, “Актив Компани” обжаловала один из тендеров министерства обороны. И все бы ничего, но компания фактически подала жалобы от имени ООО “РКГ”. Уже через час, поняв, что они подсветили свои связи, “Актив Компани” отозвала жалобу как “ошибочно добавленную”.

А еще через час та же жалоба была зарегистрирована от имени ООО “РКГ”.

Автор указывает также, что ООО “Актив Компани” в своей тендерной документации подает поддельные документы. В частности, судом установлено, что “Актив компани” подало фиктивный акт Госпродпотребслужбы о соблюдении предприятием гигиенических требований в обращении с продуктами.

Как считает автор статьи, ситуация становится угрожающей на общегосударственном уровне. Поскольку, кто-то явно лоббирует интересы воров, которые снова хотят сделать для себя “кормушку” из государственных тендеров. Если эта ситуация будет продолжаться, то крах и дискредитацию работы получит не только система Государственной криминально-исполнительной службы Украины (ГКИС), но и Минюст в целом.

Систему государственных закупок ГКИС, которая подчиняется Министерству юстиции, хотят дискредитировать, и тем самым уничтожить, скандально-известные экс-регионалы, считает автор.