Об этом Кравцов сообщил на своей странице в Facebook.

“Если говорить моим любимым юридическим языком: вчера было принято решение досрочного расторжения контракта со стороны работодателя с соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она не мала, скажу сразу”, – написал он.

Уволенный топ-менеджер сказал, что “был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту”.

Он считает, что оставляет компанию в то время, когда она переживает “одни из лучших времен практически по всем показателям”.

“Почти все KPI выполнены (досрочно и прогнозируемо), в 2019-м было несколько исторических рекордов: финансовых и в перевозках, реализованы масштабные инфраструктурные проекты, ну и будущее IPO как лакмусовая бумага успешных реформ. Таким образом, формальных оснований для увольнения у членов наблюдательного совета не нашлось”, – отметил Кравцов.

Напомним, что председатель правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов подал в отставку в конце декабря 2019 года. Чиновник сообщал, что рассмотрение его обращения о прекращении контракта должно состояться в начале 2020 года на заседании наблюдательного совета “УЗ”.

Главой “Укрзализныци” Кравцов стал в январе 2019 года. До этого он исполнял обязанности главы компании после отставки предыдущего руководителя Войцеха Балчуна в августе 2017 года.

Глава правления “Укрзализныци” увольняется на основании представления наблюдательного совета.

Срок полномочий главы правления “УЗ” составляет три года.