Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Илья Новиков.
“К нашей адвокатской команде подключается авторитетный страсбургский адвокат Грегори Туан, в прошлом старший юрист ЕСПЧ. Он будет готовить нашу позицию по нарушению ст. 18 Конвенции – запрет политически мотивированных преследований. По его словам, уже сейчас там есть на что обратить внимание суда”, – написал Новиков.
Напомним, Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения лидеру “Европейской Солидарности”, пятому президенту Украины Петру Порошенко.
- 10 июня Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Петру Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Произошло это тогда, когда политик пришел на допрос в ГБР.
- По утверждению следствия, Порошенко “склонил военное должностное лицо – председателя Службы внешней разведки Украины к совершению преступления, а именно превышению им власти и служебных полномочий” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). По версии следствия государству якобы причинен ущерб на сумму 557 тыс. грн.
- В связи с этим Порошенко посоветовал нынешнему Главе государства Владимиру Зеленскому позвонить Виктору Януковичу и узнать, чем заканчивается политические преследования оппозиции.