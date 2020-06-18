К адвокатской команде, которая защищает пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, подключается авторитетный страсбургский адвокат Грегори Туан, в прошлом старший юрист ЕСПЧ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Илья Новиков.

“К нашей адвокатской команде подключается авторитетный страсбургский адвокат Грегори Туан, в прошлом старший юрист ЕСПЧ. Он будет готовить нашу позицию по нарушению ст. 18 Конвенции – запрет политически мотивированных преследований. По его словам, уже сейчас там есть на что обратить внимание суда”, – написал Новиков.

Напомним, Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения лидеру “Европейской Солидарности”, пятому президенту Украины Петру Порошенко.