Экс-уполномоченный Президента Украины по Крыму Борис Бабин заявил, что ему пытались вручить подозрение за работу Правительственным уполномоченным в делах ЕСПЛ.

Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.

“Сегодня САП и НАБУ попробовали вручить мне подозрение по ст. 191 УК из-за моей деятельности в должности Правительственного уполномоченного в делах ЕСПЛ”, – пишет он.

Бабин прокомментировал, что его “не удивляет такая процессуальная деятельность” в сегодняшних политических условиях.

“Выбранная для этого заказчиками этого шоу дата Дня Соборности также красноречива. Подозрение это расцениваю как наивысшее признание своей деятельности в 2014-2020 по противодействию агрессору”, – добавил он.

Также Бабин заявил, что будет благодарен всем за поддержку своей семьи.

Напомним, что в 2015 году Борис Бабин работал правительственным уполномоченным по делам Европейского суда прав человека.

В 2017-2018 он занимал должность представителя Президента Украины Петра Порошенко в Автономной Республике Крым.