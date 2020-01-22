Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.
“Сегодня САП и НАБУ попробовали вручить мне подозрение по ст. 191 УК из-за моей деятельности в должности Правительственного уполномоченного в делах ЕСПЛ”, – пишет он.
Бабин прокомментировал, что его “не удивляет такая процессуальная деятельность” в сегодняшних политических условиях.
“Выбранная для этого заказчиками этого шоу дата Дня Соборности также красноречива. Подозрение это расцениваю как наивысшее признание своей деятельности в 2014-2020 по противодействию агрессору”, – добавил он.
Также Бабин заявил, что будет благодарен всем за поддержку своей семьи.
Напомним, что в 2015 году Борис Бабин работал правительственным уполномоченным по делам Европейского суда прав человека.
В 2017-2018 он занимал должность представителя Президента Украины Петра Порошенко в Автономной Республике Крым.
- Государственное бюро расследований готовится к принудительному приводу пятого президента Украины, лидера “Европейской Солидарности” Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля.