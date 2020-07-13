Об этом она сообщила в Facebook.

“Все началось, как обычная ОРВИ, – осиплость голоса и слабость, затем через два дня – невысокая температура (была три дня до 37,5°), слабость и боль в мышцах. Сейчас я и семья на самоизоляции под дистанционным контролем врача, чувствую себя как при выздоровлении после ОРВИ с небольшим бронхитом”, – написала бывшая чиновница.

Она рассказала, что в частной клинике ее убеждали, что показания для проведения тестирования на коронавирус нет.

“Я застрахована, и меня долго убеждали в частной поликлинике, что показаний для теста нет, пока я не настояла на проведении теста и не оплатила его самостоятельно… Мой пример – яркое подтверждение, что коронавирус может быть и без симптомов протокольных”, – отметила Микольская.

Она посоветовала всем носить маски, тщательно мыть руки, проходить тест на коронавирус в случае наименьшего ухудшения состояния здоровья и, в случае заражения, внимательно следить за своим состоянием под наблюдением врача.

Стоит отметить, что в конце июня Микольская отдыхала на море в Одессе, где отдыхающие на пляжах и в ночных клубах даже не соблюдают карантин.