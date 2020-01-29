Уволенная заместитель главного редактора журнала Cosmopolitan Евгения Плихина после скандала и травли в соцсетях снова вернулась в Facebook и пишет новые посты.

Об этом пишут #Буквы.

“Мне вдвойне тяжело и стыдно от того, что мой текст сделал людям больно…В моих текстах есть сарказм и сатира, но никогда не было надругательств, обесценивания или издевательств. Я смеюсь исключительно над собой, не компрометируя других людей, и тем более не насмехаюсь над чужим горем. Поэтому я еще раз приношу свои извинения тем людям, которых оскорбил мой текст”, – такими словами Плихина начала новый пост.

При этом бывшая сотрудница “Cosmopolitan Украина” заявила, что устроенная ей травля была чрезмерной: “…но я также не считаю травлю, которую мне устроили, адекватной критикой или логичной реакцией на текст”.

“Тысячи людей целенаправленно угрожали мне физической расправой, грубо оскорбляли, преследовали моих родителей, хамили коллегам, унижали друзей, объявляли денежное вознаграждение за насилие и уволили меня всем Фейсбуком. Cosmopolitan вообще презентовали как рассадник сепаратизма. Отрикошетило на все мое окружение”.

Свою публикацию она подписала “Ваша (скандал) Плихина”.

В комментариях девушку стали сразу поддерживать и подбодрять:

Напомним, что в начале декабря 2019 года вокруг Евгении Плихиной разгорелся скандал из-за ее публикации в соцсети. Девушка в язвительной форме высказалась о похоронах полковника Службы безопасности Украины (СБУ), который 1 декабря подорвался на мине в зоне операции Объединенных сил.

“А что, людей ещё принято хоронить? Сегодня мчала на работу в наушниках, и вижу, толпа людей на перекрытой дороге стоит. Ну, думаю, фестивальчик какой-то, центр города же, тут вечно какая-то вечеринка. Приглушила музыку, смотрю, лица у всех не танцевальные и не стритфудные. Мрачные и чёрные. Прислушалась – марш похоронный. Оказалась в СБУ в умер какой-то, по всей видимости, не последний человек”.

Вскоре Плихина удалила свои публикации, а в комментариях принялась оправдываться: