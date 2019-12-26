Об этом Гнап сообщил на своей странице в Facebook.
Отметим, Павла Шеремета убили утром 20 июля 2016. 10 марта 2017 года редакция расследований “Слідство.Інфо” и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP обнародовали фильм-расследование убийства журналиста. В фильме, в частности, говорится о том, что бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета. Основателем и руководителем проекта “Слідство.Інфо” до 2018 года был журналист Дмитрий Гнап.
По словам Гнапа, в четверг, 26 декабря, его в очередной раз вызвали на допрос по делу Шеремета.
“Сходил на допрос в Нацполицию по делу Павла Шеремета. Вызвали в качестве свидетеля. Впечатления — очень печальное. Новый следователь задавал те же вопросы, на которые я раньше уже давал ответы его коллегам”, — сообщил он.
Также Гнап рассказал, что предложил следователю поднять старые протоколы допросов, которые проводились ранее, после чего его отпустили.
“Сдержав мат, подписал очередной протокол, попрощался, ушел. Впечатление, что в них не только бардак, но и отчаяние там”, — отметил журналист.
Напомним, 12 декабря сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства. Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.
- Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что подозрение Юлии Кузьменко, которую следствие считает причастной к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году, построено на предположениях.
- Директор киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин, сотрудник которого возглавлял экспертную комиссию по делу об убийстве Шеремета, ранее фигурировал в прослушке главы ГБР Романа Трубы, как полиграфолог, который “пишет все, что хочешь”.