Об этом Гнап сообщил на своей странице в Facebook.

Отметим, Павла Шеремета убили утром 20 июля 2016. 10 марта 2017 года редакция расследований “Слідство.Інфо” и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP обнародовали фильм-расследование убийства журналиста. В фильме, в частности, говорится о том, что бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета. Основателем и руководителем проекта “Слідство.Інфо” до 2018 года был журналист Дмитрий Гнап.

По словам Гнапа, в четверг, 26 декабря, его в очередной раз вызвали на допрос по делу Шеремета.

“Сходил на допрос в Нацполицию по делу Павла Шеремета. Вызвали в качестве свидетеля. Впечатления — очень печальное. Новый следователь задавал те же вопросы, на которые я раньше уже давал ответы его коллегам”, — сообщил он.

Также Гнап рассказал, что предложил следователю поднять старые протоколы допросов, которые проводились ранее, после чего его отпустили.

“Сдержав мат, подписал очередной протокол, попрощался, ушел. Впечатление, что в них не только бардак, но и отчаяние там”, — отметил журналист.

Напомним, 12 декабря сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства. Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.