Об этом сообщают #Буквы.
Бывшие депутаты опубликовали презентационный ролик, где выражают несогласие с происходящим в стране у власти Зеленского в годовщину его президентства.
Среди организаторов движения Борислав Береза, Леонид Емец, Елена Сотник, Виктория Войцицка, Игорь Попов. Все они выходцы из различных фракций прошлого созыва – “Народного фронта”, Радикальной партии, “Самопомочи”, внефракционные.
“Это пока движение, но если будет мощность и поддержка, то оно пероростет в партию. Я надеюсь на это. А задача одна – не дать погибнуть стране”, – сказал Береза в комментарии #Буквам.
“Если не делать, то надо молча смотреть со стороны. Можно достояться до такого, что от страны осколки останутся”, – добавил он.
На уточнение, что их может ожидать судьба проекта “Люди важны”, Береза ответил, что возможно все.
Еще один участник движения Леонид Емец на вопрос, зачем было создано движение, ответил: “Будем двигаться. А если серьезно, сегодня год новой власти. Если молчать – значит все нормально. А оно явно не так”.
На вопрос, пойдут ли они на местные выборы, Емец ответил: “Конечно пойдем, но в каком формате, говорить рано”.
- Президент Украины Владимир Зеленский не исключает того, что будет баллотироваться на второй срок, при условии поддержки народа.
- Более 60% украинцев не увидели успехов президента Украины Владимира Зеленского в вопросах борьбы с коррупцией и прекращения войны на Донбассе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).