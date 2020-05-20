Об этом сообщают #Буквы.

Бывшие депутаты опубликовали презентационный ролик, где выражают несогласие с происходящим в стране у власти Зеленского в годовщину его президентства.

Среди организаторов движения Борислав Береза, Леонид Емец, Елена Сотник, Виктория Войцицка, Игорь Попов. Все они выходцы из различных фракций прошлого созыва – “Народного фронта”, Радикальной партии, “Самопомочи”, внефракционные.

“Это пока движение, но если будет мощность и поддержка, то оно пероростет в партию. Я надеюсь на это. А задача одна – не дать погибнуть стране”, – сказал Береза ​​в комментарии #Буквам.

“Если не делать, то надо молча смотреть со стороны. Можно достояться до такого, что от страны осколки останутся”, – добавил он.

На уточнение, что их может ожидать судьба проекта “Люди важны”, Береза ​​ответил, что возможно все.

Еще один участник движения Леонид Емец на вопрос, зачем было создано движение, ответил: “Будем двигаться. А если серьезно, сегодня год новой власти. Если молчать – значит все нормально. А оно явно не так”.

На вопрос, пойдут ли они на местные выборы, Емец ответил: “Конечно пойдем, но в каком формате, говорить рано”.