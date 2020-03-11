Пока в Украине не изменилась система пенсионного обеспечения, украинцам стоит самостоятельно позаботиться о своих пенсиях.

Об этом рассказала в интервью #Буквам исследователь рынка труда, доцент Киевской школы экономики Ольга Купец.

“Спасение утопающих…” Самим о себе заботиться”, – отметила она.

Так, Купец советует украинцам не пенсионного возраста каждый месяц откладывать на свою старость.

“В какой форме хранить эти деньги — уже другой вопрос. Можно открыть депозит в банке, можно делать страховые взносы или вкладывать в частный пенсионный фонд. Еще есть вариант инвестировать в недвижимость или что-то другое, что потом можно продать или получить арендную плату — своего рода личную пенсию”, – объяснила она.

Также эксперт советует постоянно вкладывать время и деньги в обучение, в повышение квалификации.

“Не единожды, пока молоды — а постоянно, чтобы и в 60 лет быть ценными на рынке труда. Сейчас технологии меняются очень быстро, некоторые профессии исчезают вообще, или же на них падает спрос. Необходимо понимать, что нужно рынку — и стараться постоянно совершенствовать себя, чтобы не пришли роботы или “молодые и лучшие”, подвинули вас, и пришлось бы съедать те накопления, которые отложил”, – отметила Купец.

Эксперт напомнила и о необходимости заниматься спортом, переходить на здоровое питание, отказываться от пагубных привычек, так как плохое здоровье скажется на уровне благосостояние в пенсионном возрасте.

“Стареть надо здоровым, иначе слишком много денег будет уходить на лекарства. Лечение всегда дороже профилактики. Поэтому занятия спортом, активный образ жизни и здоровое питание сейчас — условие здоровой жизни в старости. И небедного — когда не на лекарства пенсия уходит, а на поддержание своего нормального состояния”, – подчеркнула она.

Купец объяснила, что еще одна модель, которая особенно распространена в кавказских и среднеазиатских странах, – помощь детей пожилым родителям.

“Еще — рожайте детей, вкладывайте время и деньги в их образование и воспитание, чтобы в будущем они могли вам помогать. Такая модель особенно распространена в кавказских и среднеазиатских странах, и среди выходцев оттуда. У них действует “son preference”, преимущество иметь сына. Муж даже может заставить жену сделать аборт, если УЗИ показывает, что будет девочка. Вначале я не могла понять, почему так. Потом мне объяснили: рождение сына — залог того, что о вас позаботятся в старости. Ведь сын приводит жену, и они живут со свекрами. А если дочь — то она же идет к свекрам, оставляет семью. Вот и четкое преимущество. Конечно, в разных обществах по-разному. Ученые уже обсуждают теории отношения к детям. И то, обоснованно ли надеяться на заботу детей о нас в старости”, – рассказала эксперт.