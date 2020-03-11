Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар заявил, что удешевление горючего для автомобилей – единственный позитив от падения цен на нефть, который получит Украина.

Об этом Гончар заявил в комментарии #Буквам.

Теоретически, вслед за мировыми ценами на нефть должна упасть и стоимость топлива на украинских АЗС.

Во всяком случае, Антимонопольный комитет Украины уже заявил, что “ждет реакцию участников рынка”. Сейчас цена бензина А-95 держится на уровне 26,3-27,3 грн / литр. Ее реалистичный порог снижения – 20-22 гривны за литр по состоянию на май.

Понижение до 10-15 гривен за литр обернется увеличением дефицита бюджета, рассуждает президент Центра глобалистики “Стратегия ХХI” Михаил Гончар.

Впрочем, по словам аналитиков, удешевление горючего для автомобилей – единственный позитив от падения цен на нефть, который получит Украина.

Как известно, накануне котировки нефти обрушились на 31 %. Это был самый резкий обвал цены за день с 1991 года.

Рынки нефти обвалились более чем на треть после распада альянса ОПЕК+, который спровоцировал ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией.

Из-за падения цен на нефть курс российского рубля упал до минимума за четыре года. Так, курс доллара в среднем составил 74 российских рубля, а евро – 84 рубля.

Российский рубль стал лидером по снижению среди валют рынков, которые развиваются. Он потерял по отношению к доллару 7%.