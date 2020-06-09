Об этом Магера заявил в комментарии #Буквам.

Инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект о всеукраинском референдуме предусматривает осуществление народного волеизъявления по 4 вопросам. Кроме того, предусмотрена возможность электронного голосования.

Экс-заместитель главы ЦИК отметил, что самой сложной частью онлайн-голосования является надежность системы.

“Электронное голосования – это дело далекого будущего. Но в ближайший период его нельзя внедрять в украинских условиях, когда может быть риск вмешательства в информационные системы. И это касается не только Украины, но и многих других стран мира. Мы можем говорить о Нидерландах, частично о Франции и США. Кроме того, имея такого соседа как Российская Федерация, которая отдаст последние деньги за то, чтобы получить контроль над Украиной”, – объяснил он.

Магера подчеркнул, что существует высокий риск вмешательства российских спецслужб в такую ​​систему выборов.

“Такой риск является достаточно серьезным и этим не стоит пренебрегать инициаторам проекта. Формально Президент взял сам на себя ответственность и внес этот законопроект от своего имени в Верховную Раду Украины. Поэтому в данное время однозначно процедура голосования должна такая, как сейчас. Должны быть избирательные бюллетени, подсчет голосов вручную. Возможно через несколько лет нужно подумать относительно использования сканеров в избирательном процессе, чтобы они могли подсчитывать бюллетени. Но к этому надо очень осторожно относиться”, – рассказал экс-заместитель главы ЦИК.

“Этот законопроект является лучшим за тот закон, который существовал во времена режима Януковича. Но говорить о том, что он хороший, качественный не приходится, потому что над ним еще надо много работать. И я бы не советовал Парламенту его принимать в спешке”, – резюмировал эксперт.