В ближайшее время в Украину поступит первый транш в рамках нового кредитного соглашения с Международным валютным фондом (МВФ). Деньги позволят экономике страны "двигаться дальше".

Об этом в комментарии #Буквам рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

“Получение транша от МВФ никак не повлияет на экономическую ситуацию в стране. Другое дело, если бы этого транша не было. В данный момент он является практически фактом. Все уже учитывают его. И его поступление позволит экономике страны нормально двигаться дальше”, – сказал он.

По словам Сергея Фурсы, в Украине в последние годы очень низкий дефицит бюджета.

“Пустить транш правительство может куда угодно – он пойдет в бюджет. Деньги идут на покрытие дефицита бюджета. У нас в этом году больше потребность в заемном финансировании из-за последствий каратина”.

По его словам, получение транша не окажет никакого влияния на курс доллара.

“Деньги из транша пойдут Правительству, а оно, в свою очередь, по мере необходимости будет покупать у Национального банка гривну. Соответственно доллар на межбанковский рынок не выйдет”, – сказал Сергей Фурса.