Эксперт в области здравоохранения Павел Поламарчук рассказал, сколько тестов на коронавирус было доставлено в Украину.

Об этом он рассказал #Буквам.

“В итоге, в самолете прибыло 250 000 быстрых тестов и 521 набор ПРЛ, чего хватит на 50 000 образцов”, – подчеркнул он.

По словам Поламарчука, для диагностирования атипичного коронавируса требуются и экспресс-тесты, и ПРЛ (полимеразная цепная реакция – вид текста – Ред.), и лабораторные тесты и тесты-подтверждения.