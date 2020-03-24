Об этом он рассказал #Буквам.
“В итоге, в самолете прибыло 250 000 быстрых тестов и 521 набор ПРЛ, чего хватит на 50 000 образцов”, – подчеркнул он.
По словам Поламарчука, для диагностирования атипичного коронавируса требуются и экспресс-тесты, и ПРЛ (полимеразная цепная реакция – вид текста – Ред.), и лабораторные тесты и тесты-подтверждения.
- Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Илья Емец призвал ввести в Украине чрезвычайное положение для предотвращения распространения коронавируса.
- В нескольких областях Украины введен режим чрезвычайной ситуации. #Буквы рассказывали, что это значит.
- Вчера Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе нет необходимости вводить чрезвычайное положение в стране из-за COVID-19.