Из-за глобального потепления украинцы будут чаще наблюдать тропические ночи летом, а каждая вторая зима будет сухой и теплой.

Об этом в интервью #Буквам рассказала руководитель Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

Эксперт рассказала, что наша планеты живет по 60-летнему циклу: около 30 лет температура преимущественно повышается, еще 30 лет — снижается. С 1998 года мы должны были ощущать похолодание, однако температура в мире растет, и причиной тому влияние глобального потепления.

В случае, если повышение температуры планеты под действием антропологических факторов не будет остановлено, каждая вторая зима в Украине станет сухой и теплой, а летом будут наблюдаться “тропические ночи”.

“Почему в мире так выделяют 2030-й год, декларируя снижение до тех пор количество парниковых выбросов наполовину? Потому что где-то тогда мы войдем в фазу роста. Где-то каждая вторая зима такой будет (сухой и теплой, как текущая — ред.). Также не забывайте, что потепление касается целого года. Летом в Украине будет больше дней с температурой выше 30 градусов, больше ночей с температурой выше 20 — так называемых тропических ночей. Будут длиннее периоды, когда температура не будет падать ниже этих 20 градусов — и тогда будет действовать накопленный эффект этой жары на здоровье и самочувствие человека”, — отметила Краковская.

При этом климатолог обозначила, что не обязательно ситуация будет одинаковой каждый сезон.

“Здесь важно сказать: это не означает, что каждое лето будет таким жарким или каждая зима будет такой теплой. Климатологи следят за общими тенденциями и говорят о них”, — подчеркнула она.