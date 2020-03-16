Эксперт Всемирной организации по охране здоровья рассказала, кому необходимо носить стерильные маски во время пандемии китайского атипичного коронавируса.

В видеобращении смысл одевания масок объяснила консультант по профилактике и контролю вирусных инфекций ВООЗ Кристин Францис, передают #Буквы.

“ВООЗ рекомендует использовать маски только при необходимости. Если у вас есть кашель, температура и усложненное дыхание, вы должны одеть маску и как можно скорее обратиться к врачу. Если у вас нет симптомов, вы не должны ходить в маске”, – пояснила она.

При этом эксперт подчеркнула, что не существует доказательств того, что маска защищает от инфицирования тех людей, которые еще здоровы.

В то же время маски рекомендуется носить людям, которые имеют контакты с больными коронавирусом.

Чи врятують маски від пандемії? Тут "Клімов Юра – молодий лікар з РФ" не допоможе.А от реальний консультант з профілактики та контролю інфекцій ВООЗ довіру викликає.👀 Включаємо критичне мислення і дивимось: Gepostet von Букви am Sonntag, 15. März 2020