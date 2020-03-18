Мировые рынки сырья переживают влияние ситуации, связанной с распространением коронавируса. В частности, в Китае резко сократился объем использования нефтепродуктов, что отразилось на котировках – они снижались в феврале. А что с углепоставками? Как ситуация в Китае оказывает влияние на мировой рынок угля? Снижение объемов добычи угля в Китае из-за вируса создают условия для роста спроса на поставки угля в Китай из других регионов мира.

Об этом рассказали эксперты польской компании-трейдера Coal Company.

“По нашим данным, в феврале и марте 2020 года наблюдался рост спроса на уголь по сравнению с январем. Китайский рынок по-прежнему интересен для поставщиков угля, наши отгрузки угольной продукции в Китай морем не изменились, как и прежде, мы регулярно отгружаем уголь в портах Китая. Интересно, что вырос спрос на PCI уголь (смесь для пылеугольного вдувания, – ред.). Это говорит о том, что предприятия Китая постепенно возобновляют работу – уголь данного типа заменяет дорогой коксующийся уголь и позволяет снизить потребление газа при производстве стали”, – отметили эксперты компании Coal Company.

В компании подчеркнули, что ситуация с распространением коронавируса влияет на рост интереса азиатского региона к поставкам угля из России.

“Мы видим рост спроса. В частности, из-за того, что РЖД сократили объемы перевозок углей в феврале, образовался дефицит, соответственно, в феврале по сравнению с январем вырос спрос на российский уголь в Азии”, – сообщили эксперты трейдера Coal Company.

Как ранее сообщалось, польский угольный трейдер Coal Company – компания из города Катовице, что официально работает на мировом угольном рынке с 2018 года. Среди ее клиентов есть представители ведущих металлургических и химических комбинатов, производители цемента и других строительных материалов, а также предприятия, которые производят и поставляют электроэнергию, тепло и пар.