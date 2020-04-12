Об этом сообщает пресс-служба МОН.

“В ряде видеоуроков, вышедших за последние пять дней, были ошибки, которые не изъяли из видео на этапе производства. Ситуация, когда в эфир выходит материал с ошибками, – недопустима. Основная причина этого – нехватка времени”, – говорится в сообщении.

От идеи создания курса к первому выходу в эфир прошло всего две недели. Все уроки выходили из продакшна ночью накануне выхода в эфир – около 30 видео в сутки. Отмечается, что при таких сроках на обязательную экспертную проверку уроков попросту не хватило времени.

“Сейчас все, кто вовлечен в подготовку уроков, максимально работают над тем, чтобы со следующей недели избежать таких ситуаций. В частности, к проверке уроков присоединятся независимые эксперты, которые смогут просматривать видео и вносить правки до выхода в эфир”, – прокомментировали в пресс-службе МОН.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в поддержку учителей инициированной им онлайн-школы, которых критикуют в Сети за многочисленные ошибки.

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