В журналистской общественной организации "Центр массовой информации" не считают качественным предлагаемый властью закон о дезинформации.

Об этом сообщается в соответствующем отчете организации.

Подчеркиваются, что эксперты “Института массовой информации” не рекомендуют народным депутатам Украины поддерживать данный законопроект.

По мнению аналитиков, в законе содержатся нормы, которые недопустимы в демократическом обществе.

“Механизмы реагирования на распространение дезинформации в законопроекте несовершенны, если не сказать ошибочны”, – говорится в анализе.

При этом в организации напоминают, что действующее украинское законодательство на нескольких уровнях уже предусматривает определенные механизмы реагирования на распространение недостоверной информации.

“Законопроект создает механизмы государственного вмешательства в информационную сферу в виде Уполномоченного по вопросам информации, который наделен чрезвычайными полномочиями вмешиваться в любой аспект информационной деятельности в Украине без наличия страховочных механизмов против злоупотреблений. Также чрезвычайные полномочия по вмешательству в информационную деятельность уполномоченного базируются не на экспертных выводах или другом всестороннем и объективном анализе информации, а на собственных убеждениях уполномоченного или его представителей и их личном представлении по поводу наличия или отсутствия в той или другой информации признаков дезинформации. Такой механизм не соответствует международным обязанностям Украины, в частности, положениям статьи 10 Конвенции по правам человека и основополагающим свободам и судовой практике Европейского суда по правам человека”, – сказано в отчете.

Помимо того, в “Институте массовой информации” раскритиковали создание “Ассоциации профессиональных журналистов Украины”.

В организации считают, что предлагаемый законопроект не будет защищать украинцев от дезинформации и вредной информации, а наоборот создаст механизмы полного контроля информационного пространства.

“В таком виде законопроект нарушает сами принципы существования государства Украина как правового государства. Законопроект должен быть доработан, обращая внимание на общие принципы по свободе слова, заложенные в Конституции Украины и международных правовых актах”, – подчеркивается в анализе.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, представляя свой проект закона о дезинформации, также рассказал о пункте уголовной ответственности, которая предусмотрена для “фабрик ботов”.

В декабре Владимир Бородянский сообщил, что законопроект о дезинформации уже на финальной стадии разработки.