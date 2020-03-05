Украинские облигации, деноминированные в долларах, падают второй день на фоне перестановок в Правительстве, что поставило под сомнение сохранение темпа реформ в Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные агентства Refinitiv.

Замена руководства финансово-экономического блока Кабмина может побудить инвесторов, которые ранее активно покупали украинские государственные облигации, прекратить инвестировать в Украину. Доверие инвесторов пошатнулось, а переговоры с МВФ становятся еще более сложными после перестановок в Правительстве, говорят американские эксперты.

То, что смена украинского Правительства состоялась во время важных переговоров с МВФ может отпугнуть иностранных инвесторов, которые ранее активно инвестировали в Украину, считает нью-йоркский финансист Ник Стедмиллер.

“Увольнение опытного авторитетного министра финансов посреди переговоров с МВФ, не может положительно сказаться на доверии иностранных инвесторов”, – заявил в комментарии “Голосу Америки” директор по новым рынкам нью-йоркской консалтинговой компании Medley Global Advisors Стедмиллер.

Он признает – до этого инвесторы “имели большой уровень оптимизма относительно будущего Украины” и теперь определенная “пена” в спросе на украинские облигации ушла. Однако, проблема может оказаться больше, ведь преемник Маркаровой в должности Игорь Уманский “ранее высказывал скептическое отношение к сотрудничеству с МВФ”.

“Создается впечатление, что скорейшее заключение соглашения с МВФ не является приоритетом нового украинского Правительства”, – замечает Стедмиллер и советует Правительству сосредоточиться на сотрудничестве с МВФ для того, чтобы получить уверенность инвесторов.

“Возможно, достижение соглашения с МВФ не является насущной необходимостью для финансов страны, но необходимо поддерживать уверенность инвесторов. Вместо того, чтобы принять необходимый закон для получения соглашения МВФ, Рада погрязла в сложных дебатах по земельной реформе. Приоритетом Правительства должно стать принятие условий необходимых для получения соглашения с МВФ до того, как продолжать земельную реформу и другие действия”, – отмечает он.

“Прощай МВФ, прощай доверие инвесторов к облигациям. Привет высшему (долговому – ред.) бремени на Правительство (и украинских налогоплательщиков)”, – прокомментировал в Twitter изменение финансового блока украинского Правительства Эрик Гонц эксперт “Центра международного частного предпринимательств” США.

В комментарии для “Голоса Америки” Гонц назвал “безответственной” смену руководства Министерства финансов Украины во время, когда мировые финансовые рынки нестабильны, в частности из-за распространения коронавируса и других факторов.

“Инвесторы в облигации и другие могут решить, что их доверием злоупотребляли. Возможно кто-то убедил Президента, что Украине не нужен МВФ”, – добавил Гонц.

Возможно в краткосрочной перспективе Украине и не так нужна программа МВФ, отмечает эксперт, но в дальнейшем перед Украиной может возникнуть необходимость получить поддержку МВФ”, а для этого необходимы длительные переговоры, говорит он.

Заместитель главного экономиста Международного института финансов – влиятельной ассоциации финансового сектора США Элина Рыбакова в своем Twitter-аккаунте написала, что поток инвестиций в Украину может прекратиться после перестановок в Правительстве.

Она отметила, что Украина получила значительные вливания капитала в качестве аванса за:

программу МВФ

решение вопроса “Приватбанка”

Экономические реформы (земельная и реформа рынка труда).

Подобные рассуждения в своей статье для Kyiv Post выражал и британский экономист Тимоти Эш, он замечал, что иностранцы, которые инвестировали 5 млрд долларов в украинские облигации, могут теперь беспокоиться из-за замены министра финансов Оксаны Маркаровой на Игоря Уманского.

Напомним, накануне Верховная Рада Украины поддержала отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его Правительства.