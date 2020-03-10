Об этом замминистра рассказал на брифинге.
При этом Виктор Ляшко подчеркнул, что быстрые тесты – это тесты, которые могут делать “у кровати больного медицинские работники”. И что для этого не требуется специального лабораторного образования.
“Если частные учреждения и аптеки будут закупать быстрые тесты, то любой человек сможет пойти и купить их в любой аптеке. В данный момент мы покупаем централизовано и передаем в учреждения охраны здоровья. Если появятся – то смогут. Сейчас не смогут”, – ответил Ляшко на вопрос журналиста о том, смогут ли украинцы приобрести экспресс-тесты на коронавирус, чтобы самостоятельно провести быстрый анализ.
Ожидается, что закупленные Минздравом экспресс-тесты поступят в Украину 15-16 марта, но в аптеки эта партия направляться не будут. Аптеки должны их закупать самостоятельно.
Также он пояснил, что в первой партии в Украину доставят тысячу тестов, которые были сделаны в Китае. Стоимость одного такого теста – около 360 гривен.
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