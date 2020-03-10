Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что быстрые тесты на коронавирус должны быть доставлены в Украину 15-16-го марта.

Об этом замминистра рассказал на брифинге.

При этом Виктор Ляшко подчеркнул, что быстрые тесты – это тесты, которые могут делать “у кровати больного медицинские работники”. И что для этого не требуется специального лабораторного образования.

“Если частные учреждения и аптеки будут закупать быстрые тесты, то любой человек сможет пойти и купить их в любой аптеке. В данный момент мы покупаем централизовано и передаем в учреждения охраны здоровья. Если появятся – то смогут. Сейчас не смогут”, – ответил Ляшко на вопрос журналиста о том, смогут ли украинцы приобрести экспресс-тесты на коронавирус, чтобы самостоятельно провести быстрый анализ.

Ожидается, что закупленные Минздравом экспресс-тесты поступят в Украину 15-16 марта, но в аптеки эта партия направляться не будут. Аптеки должны их закупать самостоятельно.

Также он пояснил, что в первой партии в Украину доставят тысячу тестов, которые были сделаны в Китае. Стоимость одного такого теста – около 360 гривен.

<noscript><iframe title="10.03.2020 Брифінг заступника Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/BwWnWQxJZ4E?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>