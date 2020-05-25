С 1 июня в аудиториях высших учебных заведений могут проводить экзаменационные сессии в группах до 10 человек.

Об этом заявила в эфире телеканала “Украина 24” временная исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий.

“Что касается проведения экзаменационных сессий. Да, с 1 июня это возможно в учреждениях высшего образования при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также в группах не более 10 лиц”, – заявила Мандзий.

Она подчеркнула, что все это зависит от каждой отдельной административной территории, потому что перед тем, как происходит ослабление карантинных мероприятий, должно быть принято решение областной комиссией ТЭБ и ЧС.

И.о. министра образования добавила, что если показатели в области позволят ослаблять карантинные меры, это будет означать, что с 1 июня в учреждениях высшего образования можно будет продолжить образовательный процесс, в частности сдачу сессии.

“Учреждения высшего образования в основном готовы к проведению экзаменационной сессии дистанционно”, – отметила Мандзий.