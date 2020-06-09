Об этом говорится в тексте документа, обнародованном на сайте Верховной Рады.

В законопроекте “О народовластии через всеукраинский референдум” – более 150 страниц. Он состоит из 13 разделов и 131 статьи.

Согласно законопроекту, предметом всеукраинского референдума могут быть такие 4 вопроса:

1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины (об общих принципах; выборах и самом референдуме; а также о внесении изменений в Основной закон);

2) решение вопроса общегосударственного значения;

3) изменение территории Украины;

4) утрата силы законом Украины или отдельными его положениями.

При этом не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы:

• противоречащие положениям Конституции Украины, принципам и нормам международного права;

• направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

• законопроектов относительно налогов, бюджета, амнистии;

• отнесенные Конституцией Украины и законами нашей страны к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос, на который нужно будет дать ответ: “да” или “нет”.

Результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме не будут нуждаться в утверждении каким-либо государственным органом.

Решение, принятое на таком референдуме, можно будет изменить только путем нового всеукраинского референдума не ранее чем через три года со дня его принятия.

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Основные принципы проведения всеукраинского референдума: 1) общее право голоса; 2) равное право голоса; 3) прямое волеизъявление; 4) свободное участие во всеукраинском референдуме; 5) добровольность участия во всеукраинском референдуме; 6) тайное голосование; 7) личное голосование; 8) однократное голосование; 9) публичность и открытость процесса всеукраинского референдума.

Согласно законопроекту, референдум не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами.

Электронное голосование

Одним из ключевых новшеств законопроекта является возможность введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума: в том числе электронного голосования.

Согласно пояснительной записке к документу, “самое сложное здесь технически обеспечить защиту персональных данных избирателей и уберечь системы для электронных голосований от несанкционированных вмешательств”. Эти моменты планируется урегулировать законодательно.

Для е-голосования предлагается создать специальную “автоматизированную информационно-аналитическую систему”.

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Кто будет назначать референдум

Всеукраинский референдум об утверждении изменений в раздел I “Общие положения”, раздела III “Выборы. Референдум” и раздела XIII “Внесение изменений в Конституцию Украины” Основного закона будет назначать президент.

Глава государства также будет провозглашать всеукраинский референдум по народной инициативе. Для этого нужны три миллиона подписей граждан из двух третей административно-территориальных единиц Украины (минимум по 100 тыс. подписей в каждой такой единице).

Референдум относительно изменения территории Украины будет назначаться Верховной Радой Украины в соответствии с Конституцией Украины.

Ограничения при назначении референдума

Всеукраинский референдум не может назначаться (провозглашаться) или проводиться в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения.

В случае если военное или чрезвычайное положение введены после назначения референдума, субъект назначения не позднее чем на третий день после введения такого положения должен издать акт о приостановлении процесса референдума (до окончания действия режима ЧП).

  • Законопроект о народовластии был определен на Банковой как один из ключевых. Так, еще в августе прошлого года Владимир Зеленский, выступая в Парламенте, заявил, что одной из задач нардепов является “внедрение народовластия”.
  • В декабре  прошлого года Владимир Зеленский озвучил пять составляющих “формулы будущего” для нашей страны. По его словам, это в первую очередь мир, а также прозрачные правила игры, инвестиции, качественная инфраструктура и народовластие.
  • В феврале этого года вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что рабочая группа одобрила окончательный вариант проекта закона “О всеукраинском референдуме”.