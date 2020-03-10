Об этом свидетельствуют данные на сайте организации.

Так, Свитолина поднялась на две строчки и заняла пятую позицию мировой классификации.

Лидерство сохранила австралийка Эшли Барти. На втором месте находится румынская теннисистка Симона Халеп, на третьем – представительница Чехии Каролина Плишкова, на четвертом – американская теннисистка София Кенин.

Как сообщает издание Хsport, Свитолина улучшила позиции в рейтинге благодаря победе на турнире в Монтеррее (Мексика). Украинка получила свой первый титул в сезоне 2020 года, победив чешку Мари Боузкову в тяжелом трехчасовом финале.

Даяна Ястремская не изменила своего положения в рейтинге и осталась на 25-м месте.

Катерина Козлова, потеряв 2 позиции, оказалась на 98 месте. Катарина Завацкая сохранила 105-е место, а Леся Цуренко, поднявшись на 18 позиций, теперь занимает 139-ю строку рейтинга.