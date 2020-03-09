Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина получила свой первый титул в сезоне 2020 года, победив чешку Мари Боузкову, в тяжелом трехчасовом финале в Монтеррее (Мексика).

Об этом сообщается на сайте WTA.

“Мари великолепно боролась, и я думаю, что это был матч очень высокого уровня. Мы обе играли хорошо, мы боролись, не было легких игр. Я думаю, что люди действительно подталкивали нас к тому, чтобы мы играли лучше всех, и было удивительно получить поддержку от мексиканцев”, – сказала Свитолина прессе после поединка.

В финале соревнований Свитолина победила чешку Марию Боузкову – 7:5, 4:6, 6:4.

Это 14-й титул украинки за карьеру и первый после ее победы на Итоговом чемпионате в сезоне-2018. В прошлом году Свитолина провела только один финал в Туре (на WTA Finals-2019 проиграла австралийке Эшли Барти).

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина подарила билет на матч в Australian Open своей фанатке из Японии.