Об этом Уоррен сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Уоррен, участвовавшая в борьбе за президентскую номинацию от Демократической партии, отметила, что Байден уже показал себя как лидер и является лучшим кандидатом для того, чтобы помочь стране двигаться вперед.

“В этот кризисный момент особенно важно, чтобы следующий президент восстановил веру американцев в хорошее эффективное правительство, а я видела, как Джо Байден помогал нашей стране восстановиться. Сегодня я с гордостью поддерживаю Джо Байдена на посту президента США”, – написала она.

“Он знает, что правительство, обладающее честностью, компетентностью и добрым сердцем, спасет жизни и благосостояние людей, – заявила Уоррен в видеоролике. – Мы не можем позволить, чтобы Дональд Трамп продолжал ставить под угрозу жизнь и благосостояние всех американцев”.

Уоррен стала третьим видным представителем партии, выступившим в поддержку кандидатуры Байдена на этой неделе.

Ранее 44-й президент США Барак Обама поддержал кандидата в президенты США и бывшего вице-президента страны Джо Байдена.

Также в поддержку Байдена выступил его бывший соперник, сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс.