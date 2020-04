Об этом Уоррен сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Уоррен, участвовавшая в борьбе за президентскую номинацию от Демократической партии, отметила, что Байден уже показал себя как лидер и является лучшим кандидатом для того, чтобы помочь стране двигаться вперед.

“В этот кризисный момент особенно важно, чтобы следующий президент восстановил веру американцев в хорошее эффективное правительство, а я видела, как Джо Байден помогал нашей стране восстановиться. Сегодня я с гордостью поддерживаю Джо Байдена на посту президента США”, – написала она.

“Он знает, что правительство, обладающее честностью, компетентностью и добрым сердцем, спасет жизни и благосостояние людей, – заявила Уоррен в видеоролике. – Мы не можем позволить, чтобы Дональд Трамп продолжал ставить под угрозу жизнь и благосостояние всех американцев”.

In this moment of crisis, it’s more important than ever that the next president restores Americans’ faith in good, effective government—and I’ve seen Joe Biden help our nation rebuild. Today, I’m proud to endorse @JoeBiden as President of the United States. pic.twitter.com/VrfBtJvFee

— Elizabeth Warren (@ewarren) April 15, 2020