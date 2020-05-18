Об этом сообщили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и пресс-служба Президента.

“Президент отметил, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне. Поэтому Глава государства согласовал кандидатуру Эмине Джапаров на должность первого заместителя министра иностранных дел”, – говорится в сообщении.

Кулеба отметил, что Джапарова станет первой представительницей крымскотатарского народа в руководстве украинской дипломатии.

“Новости полетели, поэтому сделаю короткий анонс: надеюсь, Эмине Джапарова быстро пройдет все процедуры назначения и уже вскоре станет моим первым заместителем. Спасибо Владимиру Зеленскому за поддержку ее кандидатуры. Эмине будет первой представительницей крымскотатарского народа в руководстве украинской дипломатии”, – написал Кулеба.

По его словам, Джапарова в случае назначения на должность будет заниматься не только темой Крыма, но и публичной дипломатией.

“Первый заместитель министра – это особая должность в системе. Там много пространства для действий и много ответственности за результат. В ее портфолио будет не только Крым. Еще будет публичная дипломатия. И еще много чего важного. Но об этом уже после назначения”, – написал министр.

В свою очередь Эмине Джапарова в Facebook подтвердила информацию о своем назначении в МИД, но подчеркнула, что оно еще не состоялось.

Она уточнила, что процедура предусматривает после согласования кандидатуры Президентом – представление от Министерства иностранных дел, которое, по ее словам, произошло сегодня, специальную проверку и, в конце концов, назначение Кабинетом Министров.

“Буду заниматься несколькими направлениями, в том числе вопросами Крыма и публичной дипломатии. Конечно, назначение крымскотатарской женщины на такую высокую должность, первое в истории этого государства. Да, это соответствующий сигнал… Да, каждый этот сигнал будет воспринимать по-своему. Точно знаю, что буду работать по совести и приложу максимальные усилия, чтобы иметь практические результаты деятельности”, – заверила Джапарова.

Она пообещала быть очень открытой к межинституциональному сотрудничеству и взаимодействию с общественным сектором.

Джапарова в 2002-2003 гг. работала на общественных началах помощницей по вопросам национальных меньшинств в службе первого вице-премьер-министра Украины по гуманитарным вопросам. С марта 2008 года по январь 2010 года занимала должность атташе в отделе социально-гуманитарных вопросов департамента культурного и гуманитарного сотрудничества Министерства иностранных дел Украины. С октября 2015 года по апрель 2016 года – советник министра информационной политики по вопросам информационной политики относительно Крыма. 20 апреля 2016 года была назначена первым замминистра информационной политики Украины.