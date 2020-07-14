Команда композитора Эндрю Ллойда Уэббера — автора мюзиклов "Кошки" и "Иисус Христос — суперзвезда" — разослала письмо о запрете использования песни Memory в кампании Дональда Трампа 2020 года.

Об этом сообщает Рagesix.

Такое решение команда Уэббера приняла после того, как актриса мюзикла “Кошки” Бетти Бакли призвала композитора помешать Трампу использовать на митингах песню Memory.

Уэббер и Бакли уже выступали против использования своих мелодий на митингах Трампа.

Также семья Тома Петти запретила Дональду Трампу использовать его песни. Позже с таким заявлением выступил Брендон Ури, солист группы Panic! At the Disco.

Участник норвежской поп-группы А-Ha Магне Фурухольмен заявил, что президент сплагиатил клип на песню Take on Me. Также претензии Трампу предъявляли Рианна, солист Guns n’roses Эксли Роуз, группа Aerosmith, The Rolling Stones и певец Оззи Осборн.