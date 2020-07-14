Об этом сообщает Рagesix.
Такое решение команда Уэббера приняла после того, как актриса мюзикла “Кошки” Бетти Бакли призвала композитора помешать Трампу использовать на митингах песню Memory.
Уэббер и Бакли уже выступали против использования своих мелодий на митингах Трампа.
Также семья Тома Петти запретила Дональду Трампу использовать его песни. Позже с таким заявлением выступил Брендон Ури, солист группы Panic! At the Disco.
Участник норвежской поп-группы А-Ha Магне Фурухольмен заявил, что президент сплагиатил клип на песню Take on Me. Также претензии Трампу предъявляли Рианна, солист Guns n’roses Эксли Роуз, группа Aerosmith, The Rolling Stones и певец Оззи Осборн.
- Ранее сообщалось, что президенту США Дональду Трампу запретили использовать трек группы Queen, как музыкальное сопровождение к его видео в социальных сетях.