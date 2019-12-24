Директор Государственного бюро расследований Роман Труба мог рассказать все об общении с Офисом Президента за трибуной Верховной Рады.

Об этом идет речь в материале #Букв “Трубу снова прорвало: как слили главного фаворита на главу ГБР”.

В день голосования за отставку Трубы с поста директора ГБР, 3 декабря, он мог выйди за трибуну в зале заседаний Парламента и рассказать все о своем общении с представителями Офиса Президента.

“Говорят, в день голосования за закон Труба пообещал, что, если что – он выйдет на трибуну и расскажет все о своем общении с Офисом Президента. Согласитесь, это было бы эпическое самоубийство. И тогда бы в ГПУ уже не было оснований не открывать производство. Хотя сомнительно, что руководитель ГБР на такое пошел бы”, – отметила автор.

Напомним, 21 сентября Труба заявил, что в его кабинете была обнаружена аппаратура для прослушивания. По его словам, аппаратура была вмонтирована в систему вентиляции. Тогда директор ГБР заверил, что “ничего интересного” о нем на записях быть не может.

Однако в ноябре в мессенджере Telegram появился канал “Трубу прорвало”, в котором обнародовали записи разговоров в кабинете директора ГБР.

Комментируя обнародованную информацию, Труба заявил, что не уйдет в отставку из-за скандальных записей разговоров. Однако он уклонился от вопроса, его ли голос звучит на этих записях.