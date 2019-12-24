Об этом идет речь в материале #Букв “Трубу снова прорвало: как слили главного фаворита на главу ГБР”.
В день голосования за отставку Трубы с поста директора ГБР, 3 декабря, он мог выйди за трибуну в зале заседаний Парламента и рассказать все о своем общении с представителями Офиса Президента.
“Говорят, в день голосования за закон Труба пообещал, что, если что – он выйдет на трибуну и расскажет все о своем общении с Офисом Президента. Согласитесь, это было бы эпическое самоубийство. И тогда бы в ГПУ уже не было оснований не открывать производство. Хотя сомнительно, что руководитель ГБР на такое пошел бы”, – отметила автор.
Напомним, 21 сентября Труба заявил, что в его кабинете была обнаружена аппаратура для прослушивания. По его словам, аппаратура была вмонтирована в систему вентиляции. Тогда директор ГБР заверил, что “ничего интересного” о нем на записях быть не может.
Однако в ноябре в мессенджере Telegram появился канал “Трубу прорвало”, в котором обнародовали записи разговоров в кабинете директора ГБР.
Комментируя обнародованную информацию, Труба заявил, что не уйдет в отставку из-за скандальных записей разговоров. Однако он уклонился от вопроса, его ли голос звучит на этих записях.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что “будет разбираться” со скандалом вокруг “прослушки” в кабинете директора Госбюро расследований Романа Трубы и последующей публикации аудиозаписей.
- Ранее сообщалось, что 3 декабря Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект № 2116 о перезагрузке Государственного бюро расследований. Полномочия директора ГБР Романа Трубы, его первого заместителя и заместителя будут завершены после того, как Закон будет подписан Президентом Владимиром Зеленским и вступит в силу. В течение пяти рабочих дней со дня вступления закона в силу Президент должен будет назначить временно исполняющего обязанности директора ГБР.