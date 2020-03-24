Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время трансляции виртуальных переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.
“Я благодарен моему немецкому коллеге за то, что он поддержал нашу просьбу, о том чтобы немецкие самолеты могли “подхватывать”, забирать наших граждан с отдаленных уголков планеты для перевозки в Германию, откуда уже мы — Украина — будем помогать им добираться домой”, – сказал Кулеба.
По его словам, речь идет, прежде всего о странах Латинской Америки.
“Посольства отработают все детали”, – добавил он.
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