Немецкие авиакомпании помогут эвакуировать украинцев на родину, которые оказались заблокированы в отдаленных странах из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время трансляции виртуальных переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.

“Я благодарен моему немецкому коллеге за то, что он поддержал нашу просьбу, о том чтобы немецкие самолеты могли “подхватывать”, забирать наших граждан с отдаленных уголков планеты для перевозки в Германию, откуда уже мы — Украина — будем помогать им добираться домой”, – сказал Кулеба.

По его словам, речь идет, прежде всего о странах Латинской Америки.

“Посольства отработают все детали”, – добавил он.

Немецкие авиакомпании помогут эвакуировать украинцев на родину, которые оказались заблокированы в разных странах из-за эпидемии коронавируса.