Об этом сказал премьер-министр Италии Джузеппе Конти во время теле-обращения накануне в субботу, пишет издание TheLocal.

“Решение, принятое правительством, заключается в том, чтобы прекратить всю производственную деятельность на всей территории, которая не является строго необходимой, критической или незаменимой, чтобы гарантировать нам основные товары и услуги”, – сказал Джузеппе Конти.

Глава правительства Италии подчеркнул, что продукты питания и аптеки будут оставаться открытыми. При этом он не уточнил, какие именно сферы будут приостановят свою работу.

“Мы замедлим производительный двигатель страны, но не остановим его”, – сказал Конти.

Отметим, Италия остается эпицентром вспышки коронавируса в Европе. В частности, за последние сутки от заражения коронавирусом скончались 793 человека.