Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
Сообщается, что общее число инфицированных коронавирусом пациентов возросло до 27 740 человек. Число погибших в результате коронавируса увеличилось до 1135.
Агентство общественного здравоохранения страны, отмечает, что только в субботу зарегистрировано новых 24 смертельных случая.
- Ранее сообщалось, что с 27 апреля Швейцария начнет поэтапно выходить из карантина, который был введен, чтоб избежать масштабного распространения коронавируса.