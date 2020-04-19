В Швейцарии продолжает увеличиваться число смертельных случаев от COVID-19.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Сообщается, что общее число инфицированных коронавирусом пациентов возросло до 27 740 человек. Число погибших в результате коронавируса увеличилось до 1135.

Агентство общественного здравоохранения страны, отмечает, что только в субботу зарегистрировано новых 24 смертельных случая.