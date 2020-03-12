В Польше в результате заражения коронавирусом умер первый пациент.

Об этом сообщает польское издание Fakt24.

57-летняя женщина была первой, у кого диагностирован коронавирус в Великопольском воеводстве. В пятницу, 6 марта, с подозрением на пневмонию она попала в больницу в Пущикове. В инфекционное отделение больницы имени Штрауса в Познани ее перевели в воскресенье, 8 марта, вечером. Она была в тяжелом состоянии с самого начала. Женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние фармакологической комы.

В среду, 11 марта, коронавирус был диагностирован у 25-летней дочери женщины, которая является учительницей. Ее состояние стабильное.

В четверг, 12 марта, заражение было обнаружено у мужа женщины.

В Польше по состоянию на 12:00 (по киевскому времени) четверга, 12 марта, подтверждено 47 случаев коронавирусной инфекции.