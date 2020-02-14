Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

Так министр заявил, что в эпидемии коронавируса для Украины есть свои плюсы. В частности, есть возможность повысить экспорт металлургической продукции, поскольку заводы в Китае могут остановиться.

“На самом деле тут есть определенные возможности для Украины. Я даже сказал бы… Ну, так нельзя так говорить, у наших друзей эпидемия… Но то, что у них останавливается производство, это для нас важно. Китай, возможно, будет потреблять меньше продуктов металлургии. Основная причина, почему металлургическая промышленность произвела в этом году меньше, как раз в том, что Китай производил больше. Тот факт, что в некоторых провинциях те заводы могут остановиться, дает возможность для нас поднять экспорт. Потому что мир будет замещать это в других местах”, — заявил Милованов.

В свою очередь ведущий шоу Савик Шустер прервал реплику министра, отметив, что “так лучше не говорить, а то потом еще будут цитировать где-нибудь на английском языке”, имея в виду, что эта реплика является крайне некорректной.

Также Милованов выразил мнение, что негативного влияния на экономику Украины из-за вспышки коронавируса не будет.

“Те страны, экономика которых связана плотно с экономикой Китайской Республики, они подвержены влиянию. Для нас, украинской экономики, сегодня важнее, чтобы мы модернизировали свою экономику. И здесь коронавирус не влияет ни на инвестиции, ни на создание новых рабочих мест. Но действительно, если бы Украина находилась рядом с Китаем — влияние было бы совсем другим”, — сказал он, отметив, что речь идет о близости не географической, а экономической.

Милованов про коронавірус Епідемія епідемією, а у Милованова експорт 🤷🏻‍♂️Міністр розвитку економіки Милованов заявив, що епідемія коронавірусу дозволить Україні збільшити експорт металургії…https://bykvu.com/ua/bukvy/jepidemija-koronavirusa-pozvolit-ukraine-uvelichit-jeksport-metallurgii-milovanov/ Gepostet von Букви am Freitag, 14. Februar 2020

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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