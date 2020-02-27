Пока китайские клубы закрыты из-за вспышки коронавируса, местные тусовщики проводят онлайн-вечеринки в мобильных приложениях, похожих на TikTok и Youtube.

Об этом сообщает издание Vice Asia.

Поскольку жители Китая вынуждены сидеть дома из-за эпидемии коронавируса, им пришлось искать новые способы развлечься. Так любители массовых вечеринок — рейвов — начали активно проводить аналогичные мероприятия онлайн.

Выглядят онлайн-вечеринки следующим образом: музыканты устанавливают дома или в пустых студиях диджейский пульт и включают музыку, параллельно ведя трансляцию в приложениях вроде Bilibili или Douyin (аналоги Youtube и TikTok). Иногда на платформах транслируются заранее сделанные записи. Тусовщики подключаются к трансляциям и активно общаются в комментариях, так же, как если бы были на обычной вечеринке.

Clubbers can tune into the live-streams from their homes pic.twitter.com/CMn29nNzdB — Sophia Ankel (@sophiaankel) February 24, 2020

Thousands of people who are stuck at home during the coronavirus are using live-streaming apps to go "cloud clubbing" #coronavirus pic.twitter.com/90WxAIlG81 — Sophia Ankel (@sophiaankel) February 24, 2020

Первая масштабная онлайн-тусовка в условиях карантина прошла 31 января. Рейв-мероприятие было организовано агентством по продаже билетов на музыкальные фестивали RSS.

Мероприятие прошло крайне успешно потому вскоре популярные ночные клубы присоединились к этой тенденции. По информации китайского издания The Paper, только за первые 30 минут прямой трансляции 10 февраля ночной клуб SIR TEEN, расположенный в Пекине, привлек более 100 тысяч онлайн-зрителей, а за всю сессию — 2,3 млн.

Оказалось, что онлайн-вечеринки не только интересный способ развлечь скучающих во время карантина местных жителей, но и отличный способ заработать. 9 февраля в течение нескольких часов в прямом эфире известный ночной клуб OneThird, имеющий филиалы в Пекине и Ханчжоу, получил от зрителей почти 20 миллионов монет в приложении TikTok, что составляет более 1 миллиона юаней или 143 тысяч долларов США.

В День Святого Валентина прошла благотворительная онлайн-вечеринка. К трансляции подключили 4 млн онлайн-пользователей, которые задонатили около 81,5 тысяч долларов. Эти средства передали медицинскому персонала, который борется с коронавирусом.