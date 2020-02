Об этом сообщает издание Vice Asia.

Поскольку жители Китая вынуждены сидеть дома из-за эпидемии коронавируса, им пришлось искать новые способы развлечься. Так любители массовых вечеринок — рейвов — начали активно проводить аналогичные мероприятия онлайн.

Выглядят онлайн-вечеринки следующим образом: музыканты устанавливают дома или в пустых студиях диджейский пульт и включают музыку, параллельно ведя трансляцию в приложениях вроде Bilibili или Douyin (аналоги Youtube и TikTok). Иногда на платформах транслируются заранее сделанные записи. Тусовщики подключаются к трансляциям и активно общаются в комментариях, так же, как если бы были на обычной вечеринке.

Clubbers can tune into the live-streams from their homes pic.twitter.com/CMn29nNzdB

Thousands of people who are stuck at home during the coronavirus are using live-streaming apps to go "cloud clubbing" #coronavirus pic.twitter.com/90WxAIlG81

— Sophia Ankel (@sophiaankel) February 24, 2020