Об этом во время сегодняшнего брифинга проинформировал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает пресс-служба организации.
“Эпидемия COVID-19 достигла своего пика между 23 января и 2 февраля и с тех пор неуклонно снижается. Обнаружено, что не было никаких существенных изменений в ДНК коронавируса”, — отметил Гебреисус.
Также, по словам гендиректора ВОЗ, смертность в эпицентре эпидемии в несколько раз выше, чем за его пределами — от 2% до 4% в Ухани, Китай и 0,7% в других городах.
“Для людей с легким заболеванием COVID-19 время восстановления составляет около двух недель, в то время как люди с тяжелым или критическим состоянием выздоравливают в течение трех-шести недель”, — подчеркнул глава ВОЗ.
- По состоянию на 24 февраля число погибших в Китае от нового коронавируса COVID-19 выросло до 2592 человек. Кроме того, зарегистрировано 195 повторных случаев заражения.
- В связи с эпидемией коронавируса Кабинет Министров Украины восстановит должность Главного государственного санитарного врача и возложит его функции на заместителя министра здравоохранения.