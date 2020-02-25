Во Всемирной организации здравоохранения считают, что эпидемия коронавируса COVID-19 достигла своего пика более двух недель назад и уже пошла на спад.

Об этом во время сегодняшнего брифинга проинформировал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает пресс-служба организации.

По данным ВОЗ, пик эпидемии пришелся на 23 января — 2 февраля. С тех пор эпидемия коронавируса неуклонно снижается.

“Эпидемия COVID-19 достигла своего пика между 23 января и 2 февраля и с тех пор неуклонно снижается. Обнаружено, что не было никаких существенных изменений в ДНК коронавируса”, — отметил Гебреисус.

Также, по словам гендиректора ВОЗ, смертность в эпицентре эпидемии в несколько раз выше, чем за его пределами — от 2% до 4% в Ухани, Китай и 0,7% в других городах.

“Для людей с легким заболеванием COVID-19 время восстановления составляет около двух недель, в то время как люди с тяжелым или критическим состоянием выздоравливают в течение трех-шести недель”, — подчеркнул глава ВОЗ.