Кабинет Министров восстановит должность Главного государственного санитарного врача и возложит его функции на заместителя министра здравоохранения.

Об этом в эфире ток-шок “Свобода слова” на телеканале ICTV сообщил замминистра охраны здоровья Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что в ситуации, когда есть угроза возникновения эпидемии, “большинство вопросов ложится на плечи Главного государственного санитарного врача страны”. Эта должность ранее была ликвидирована правительством Украины, однако в ближайшее время ее намерены восстановить.

“Эта должность была в свое время ликвидирована. Решением правительства она будет восстановлена. В ближайшее время функции Главного государственного санитарного врача будут возложены на заместителя министра здравоохранения и я думаю, что система будет работать четко и качественно”, — заявил Ляшко.

<noscript><iframe title="Как Украина планирует защититься от коронавируса" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/BG1JghOoeiQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

На видео с 8 минуты

Отметим, у министра охраны здоровья Зоряны Скалецкой пять заместителей — Андрей Семиволос (первый заместитель), Ирина Шевченко, Дмитрий Луфер, Виктор Ляшко и Дмитрий Коваль Кто именно получит должность Главного государственного санитарного врача на данный момент неизвестно.