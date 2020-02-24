Об этом в эфире ток-шок “Свобода слова” на телеканале ICTV сообщил замминистра охраны здоровья Виктор Ляшко.
Ляшко отметил, что в ситуации, когда есть угроза возникновения эпидемии, “большинство вопросов ложится на плечи Главного государственного санитарного врача страны”. Эта должность ранее была ликвидирована правительством Украины, однако в ближайшее время ее намерены восстановить.
“Эта должность была в свое время ликвидирована. Решением правительства она будет восстановлена. В ближайшее время функции Главного государственного санитарного врача будут возложены на заместителя министра здравоохранения и я думаю, что система будет работать четко и качественно”, — заявил Ляшко.
На видео с 8 минуты
Отметим, у министра охраны здоровья Зоряны Скалецкой пять заместителей — Андрей Семиволос (первый заместитель), Ирина Шевченко, Дмитрий Луфер, Виктор Ляшко и Дмитрий Коваль Кто именно получит должность Главного государственного санитарного врача на данный момент неизвестно.
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