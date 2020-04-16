Кризис из-за эпидемии коронавируса возобновил призывы о введении базового дохода, – CNBC

Вспышка эпидемии коронавируса возобновила дискуссии о введении базового дохода по всему миру.

Об этом сообщает американская медиакомпания CNBC.

Гай Стандинг, профессор Лондонского университета сказал CNBC, что возрождения глобальной экономики без перехода на базовый доход – невозможны. По его мнению, кризис, вызванный коронавирусом, станет “спусковым крючком” для перехода к универсальным базовым выплатам.

“Рано или поздно у нас будет какая-то система базовых доходов. Но заставить учреждения многих стран сделать это — все равно что вырвать зуб. Существует большое институциональное сопротивление этому”, – сказал он.

Вспышка Covid-19 привела к тому, что страны по всему миру вынуждены были ввести ограничительные меры, что повлечет за собой глубокий экономический кризис.

Ожидается, что социальные, образовательные и экономические последствия карантина окажут глубокое негативное влияние.

Отметим, МВФ описывает универсальный базовый доход как механизм который обеспечивает регулярные денежные выплаты предназначены населению или какой-то его части без каких-либо условий.