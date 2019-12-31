Издание PopSugar опубликовало топ-лист лучших постельных и эротических сцен в фильмах и сериалах 2019 года.

Список опубликован на сайте издания.

Список возглавила сцена секса между Арьей и Джендри в сериале “Игра престолов»”. Арья попросила Джендри о близости перед большой битвой, в которой оба они могли погибнуть.

На втором месте — сцена из фильма “Рокетмен”, где показаны отношения певца Элтона Джона и его первого менеджера Джона Рейда.

На третьем месте оказался сериал “Розуэлл, Нью-Мексико” с моментом, когда главные герои впервые занимаются сексом.