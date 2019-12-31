Список опубликован на сайте издания.
Список возглавила сцена секса между Арьей и Джендри в сериале “Игра престолов»”. Арья попросила Джендри о близости перед большой битвой, в которой оба они могли погибнуть.
На втором месте — сцена из фильма “Рокетмен”, где показаны отношения певца Элтона Джона и его первого менеджера Джона Рейда.
На третьем месте оказался сериал “Розуэлл, Нью-Мексико” с моментом, когда главные герои впервые занимаются сексом.
- Бывший президент США Барак Обама по традиции назвал лучшие, по его мнению, книги, фильмы и сериалы 2019 года.