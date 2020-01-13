«Эпоха бедности закончена»: «слугам народа» повысили зарплату до 100 тысяч гривен

Об этом Розенко сообщил на своей странице в Facebook.
“Сегодня активно разгоняется “зрада” о выплате чиновникам одного из министерств зарплат в суммах до 500 тысяч гривен. Обращаю внимание, что увеличение зарплат министрам и их заместителям состоялось по всем министерствам. Увеличение в среднем для топ-чиновников произошло в 3,5 — 5 раза”, — рассказал Розенко.
По его словам, с 1 января 2020 года зарплата депутатов Верховной Рады станет больше 100 тысяч гривен. На фоне этого экс-министр напомнил, что средняя зарплата в образовании сегодня составляет 9 тысяч гривен.
“Эпоха бедности закончена, друзья. С особым трепетом интересно слушать аргументацию “слуг народа”, почему отменено постановление предыдущего правительства об увеличении в 2020 году зарплат педагогам на 20%. Ибо, по их словам, то “был” популизм “и средств на это нет”, — резюмировал Розенко.
Напомним, что общая смета Верховной Рады на 2020 год, которую 14 ноября приняли нардепы, составит около 2 млрд гривен.
Если рассматривать детально, то:
- 642 млн грн – зарплатный фонд депутатов с учетом налогов, а это почти 1,5 миллиона гривен на человека. Однако в эту сумму также могут входить премии, надбавки, оплата труда помощников и тому подобное. Ведь в смете, размещенной на сайте Верховной Рады, отдельного положения об оплате труда помощников не указано;
- 22,9 млн грн – расходы на командировки нардепов;
- 314,666 млн грн – социальное обеспечение народных избранников;
- 96,898 млн грн – на содержание автобазы Верховной Рады;
- 46,5 млн грн – на поддержку издания газеты “Голос Украины” и на телеканал “Рада”;
- 756 млн грн – на зарплаты вспомогательного персонала;
- 144 млн грн – на содержание административных зданий.
В прошлом году аппетиты народных депутатов были немного скромнее. Всего на содержание парламента в 2019 году предполагалось 1,970 млрд грн. Среди этих расходов:
1,091 млрд грн – оплата труда, из них 496,3 млн грн – депутатам, 997,9 млн грн – расходы потребления;
44,7 млн грн – на поддержку издания газеты “Голос Украины” и на телеканал “Рада”;
835,7 млн грн – обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Верховной Рады Украины.
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