Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что Турция поднимет с Россией вопрос деоккупации украинских территорий.

Об этом он сообщает на своей странице в Twitter.

Уточняется, что Пристайко провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который выразил соболезнования в связи с крушением самолета украинских авиалиний в Иране.

“Турция поднимет вопросы деокупации Крыма и освобождения всех граждан Украины, незаконно задержанных в России и на оккупированных территориях во время сегодняшнего визита Путина”, – написал он.

Напомним, что сегодня, 8 января, президент России Владимир Путин находится с официальным визитом в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявлял, что в Ливии находятся 2000 бойцов ЧВК “Вагнера”. Они оказывают военную поддержку силам Ливийской национальной армии.