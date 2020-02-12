Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Президент Турции заявил, что турецкая армия будет наносить удары по сирийской армии в небе, на земле или где-угодно, если еще один турецкий солдат будет ранен, либо же если силы Асада попытаются захватить провинцию Идлиб.

“Если здесь будет малейшее ранение наших солдат на наблюдательных постах или в других местах, я заявляю, что с сегодняшнего дня мы будем наносит удары силам режима где-угодно, независимо от границ Идлиба или линий Сочинских соглашений”, – сказал он.

Сообщается, что война в сирийской провинции Идлиб между правительственными войсками Башара Асада, поддерживаемыми российской армией, и повстанцами, которых поддерживает Турция, разгорелась с новой силой в последние недели.

За последние десять дней в Идлибе от ударов армии Асада погибли 13 турецких солдат.

Также отмечается, что за последний месяц Турция перебросила в Идлиб около 5000 военных и бронированную технику, включая танки.