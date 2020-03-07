Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что миграционные правила между Турцией и Европейским союзом не работают и должны быть пересмотрены.

Об этом сообщает Reuters.

Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого заявил, что соглашение о прекращении огня с Россией в сирийском регионе Идлиб направлено на защиту там гражданского населения и турецких войск.

Из-за потока мигрантов с территории Турции в другие страны ЕС, и в частности в Грецию, беженцев призвали пока не пытаться пересечь государственную границу.

Также в ЕС пообещали увеличить финансирование в этом секторе.

“ЕС может предложить больше денег, помимо обещанных в 2016 году 6 миллиардов евро (6,79 миллиарда долларов), чтобы помочь беженцам, но Турция должна сначала прекратить использовать их в качестве “разменной монеты”, – заявил главный дипломат ЕС Джозеп Боррелл.

На территории Турции проживают около 4 миллионов сирийских беженцев.

Потому в МИД Турции отметили, что страны ЕС, в том числе Греция, должны выполнять свои международные обязательства и принимать заявления беженцев.

После того, как Турция 28 февраля заявила, что больше не будет пытаться удерживать сирийских беженцев на своей территории и открыла границы, десятки тысяч мигрантов пытались проникнуть в Грецию.