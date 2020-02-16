Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия "на самом высоком уровне" руководит войной в Ливии.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на турецкое информационное телевидение NTV.

“Россия в настоящее время управляет войной там на самом высоком уровне”, – отметил Эрдоган в комментарии журналистам после визита в Пакистан.

В подтверждение своих слов, турецкий лидер продемонстрировал фотографию, на которой, по его словам, вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым (главой Генштаба РФ) запечатлен глава ЧВК “Вагнера”, информирует NTV.

По словам Эрдогана, в Ливии воюют бойцы ЧВК “Вагнера”, которыми руководит Москва.

“Все они являются высшими военными чиновниками России, и они управляют “Вагнером”. И они все еще продолжают заявлять, что у них нет никаких связей (с “Вагнером”, – ред.)”, – заявил президент Турции.

Эрдоган уточнил, что в Ливии воюют около 2500 бойцов частной военной компании “Вагнера”.

На это заявление уже отреагировал замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Он утверждает, что заявление Эрдогана “абсолютно не соответствует действительности и реальному положению дел в стране”.

“Не знаю, откуда он это взял, откуда у него такая информация, такие дефиниции”, — добавил Богданов, которого цитирует издание Meduza.

Ранее издание “Новая газета” обнародовало видео, которое изначально опубликовала пресс-служба Ливийской национальной армии. На кадрах видно прибытие верховного главнокомандующего армии Халифы Хафтара на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. Маршала встречал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Также на видео запечатлен ресторатор Евгений Пригожин, который считается создателем ЧВК “Вагнера”.

Стоит отметить, что в Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи существует несколько параллельных правительств. В частности, есть международно признанное Правительство национального единства во главе с Фаизом Сараджем, которое базируется в столице страны Триполи. Его поддержала ООН, а также поддерживает Турция.

Кроме того, существует Ливийская национальная армия во главе с военным генералом Халифой Хафтаром. Его поддерживает Россия.