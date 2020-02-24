Об этом она написала в своем Instagram.
Певица опубликовала селфи с хештэгом #додупифільтри.
“В каждый момент своей жизни ты делаешь точно то, что имеешь и можешь именно в этот момент. Запутано. Проще: твои поступки – трансляция тебя. Если думаешь, что должно было быть иначе, если за себя стыдно – ты не принимаешь себя. А если не принимаешь себя – чью жизнь ты живешь?” – написала девушка.
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Це я сьогодні. Хочу просто викласти фото і #додупифільтри, бо нехай інстаграм все ще виконує функцію щоденника, за яким можуть підглядати інші, щоб щось черпати для себе корисне. 🐥🍌В кожен момент свого життя ти робиш точно те, що маєш і можеш саме в цей момент. Заплутано. Простіше: твої вчинки – трансляція тебе. Якщо думаєш, що мало бути інакше, якщо за себе соромно — ти не приймаєш себе. А якщо не приймаєш себе — чиє життя ти живеш? Коли ти помиратимеш (добрий вечір, це обіцяний веселий пост), про що шкодуватимеш? Сумніваюся, що от я буду така: «Оооо ні, той номер в першому ефірі був таким конченим». Якщо і сумуватиму, то за впущену можливість насолодитися тим моментом на 100%. Бо раз я хотіла обидва номери зробити такими — так мало бути. Обидва рази —прояв мене рівно в момент задумки номерів. Далі ти розвиваєшся і тобі завжди буде щось не вистачати і хотітиметься додати чи змінити. ЦЕ ЗАКОНОМІРНІСТЬ. Пройшовши цю школу зростання екстерном, я тепер знаю, ЯКІ ПОСТАНОВКИ Я ВМІЮ РОБИТИ І МОЖУРОБИТИ НА СОЛЬНИХ КОНЦЕРТАХ. Дякую, життя! Lucky to be me♥️🐼 . Що бачите в очах?
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