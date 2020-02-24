Участница Национального отбора на "Евровидение 2020" Jerry Heil (Яна Шемаева), которая выступала с песней "Vegan", рассказала, как себя чувствует после поражения на конкурсе.

Об этом она написала в своем Instagram.

Певица опубликовала селфи с хештэгом #додупифільтри.

“В каждый момент своей жизни ты делаешь точно то, что имеешь и можешь именно в этот момент. Запутано. Проще: твои поступки – трансляция тебя. Если думаешь, что должно было быть иначе, если за себя стыдно – ты не принимаешь себя. А если не принимаешь себя – чью жизнь ты живешь?” – написала девушка.