Участница Национального отбора на "Евровидение 2020" Jerry Heil (Яна Шемаева) впервые рассказала о своей личной жизни и призналась, что у нее никогда не было секса.

Об этом она сказала в интервью для Youtube-программы Маши Ефросининой “Экзамен”.

Яна рассказала, что еще с юности в День влюбленных она никогда не чувствовала себя нужной, потому что ей никто не дарил валентинок. Поэтому, по словам певицы, она до сих пор не умеет принимать внимание мужчин.

Она также отметила, что никогда не влюблялась по-настоящему. Яна добавила, что у нее были отношения, но она их прерывала, потому что не хотела обманывать ребят. Сейчас она пытается побороть личные “зажимы”, работая с психологом.

Кроме того, по ее словам, у ее родителей также сложные отношения: мама не умеет принимать от отца слова любви, она реагирует на них шутя.

“У мамы с папой сложные отношения. И она тоже не умеет принимать от него внимание. Я наблюдаю сейчас: он ей говорит “Я тебя люблю”, а у мамы реакция “Та иди ты”, даже если шуточно. У меня не сложилась модель того, что такое красивые отношения, как это дарить людям любовь. Я вот только сейчас учусь и моментами это реально бывает сложно. Когда тебе просто делают маленький жест, а ты не знаешь, как принять, это так тупо. Я сейчас плакать буду. Я какая-то как поломанная, что со мной не так”, – объяснила певица.

Она также призналась, что у нее еще не было секса, потому что ее пугает физическая близость.

“Мне очень хочется кому-то подарить тепло. В то же время, когда я чувствую к себе симпатию, я начинаю отдаляться, даже если этот человек мне нравился. Нормальный человек, как бы отреагировал? Сработало! А у меня как? Все ты мне не нравишься… Как раз на этом моменте, когда я понимала, что сейчас это произойдет, я пугалась… и еще просто не было ощущения, что это именно тот человек, с которым бы хотелось… У меня всегда было чувство, типо, если ты не чувствуешь с человеком будущее, то какой смысл?” – рассказала Яна.

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(На видео с 59:30)